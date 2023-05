A Villa Schiarino domenica la presentazione del manuale del cantante

Porto Mantovano Domenica presso Villa Schiarino Lena a Porto Mantovano dalle 9.30 alle 10.30, Luisa Malaspina, cantante, responsabile di cattedra, direttrice, coordinatrice, docente e vocal coach delle Accademie di Musica Moderna dB Sound & Music di Bonferraro (Vr) e Mmi Mantova di Castellucchio, presenterà il manuale didattico, guida all’arte della voce, dal titolo “Vocal Training Experience”. Pubblicazione unica nel suo genere realizzata a sei mani grazie alla collaborazione istaurata dall’autrice con Ilaria Visentini e Francesca Vistentini.

All’appuntamento in questione presenzieranno tanti ospiti del mondo del pentagramma ed in particolare Irene Mezzacapo che dalle 10.30 alle 17.30 proporrà un workshop teorico/didattico sul metodo Proel e la voce del cantante.

“Vocal Training Experience” è un manuale didattico nato a marzo 2020, che fa parte della collana MMI a cura di Alex Stornello, presidente nazionale del Modern Music Institute.

In questa guida all’arte vocale abbiamo incluso tantissimi argomenti con il contributo di diversi professionisti.

È stato pensato come fonte di supporto sia per lo studente che per l’insegnante per comprendere i molteplici aspetti che convergono nella didattica del canto.

Il manuale è disponibile in tutti i negozi e stores online.

Il Metodo Proel, invece, è un protocollo di esercizi volti al miglioramento della voce del paziente disfonico, ideato dall’esperto del settore, Alfonso Borrafàn Torre e supportato da più di 30 anni di studi di ricerca, i cui risultati sono stati presentati nei più importanti convegni internazionali.

L’efficacia del Metodo Proel è comprovata anche nel miglioramento delle qualità artistiche della voce del cantante e dell’attore. Nell’ambito di questo laboratorio verranno trattati i seguenti argomenti: idratazione e lubrificazione; elasticità, equilibrio instabile nella dinamica artistica voce-corpo; risonanza e bombardamento sensitivo; la voce e la realtà virtuale. Possono partecipare cantanti, insegnanti di canto, vocal coach, logopedisti, speaker radiofonici, doppiatori e attori. Per coloro che desiderano partecipare è possibile contattare a mezzo Telegram o WhatsApp il numero 3498773451 o anche inviando una mail all’indirizzo dbsoundandmusic@alice.it. (bio)