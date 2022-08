Asola, Mercoledì 24 Agosto lo spettacolo ‘Scherzo a tre mani’ del Teatro all’improvviso nel giardino della Biblioteca comunale Torresano

ASOLA Torna domani la seconda edizione di “Sotto a chi tocca. Un’estate per le famiglie”, rassegna con appuntamenti all’aria aperta voluta dall’amministrazione comunale con l’assessorato alla cultura per creare momenti di esperienza condivisa in famiglia e negli spazi della Biblioteca comunale, che al ruolo “istituzionale” unisce quello di luogo di festa e di incontro. Dalle ore 21 si terrà nel giardino della Biblioteca Torresano lo spettacolo dal titolo “Scherzo a tre mani” a cura di Teatro all’improvviso. In questa performance la pittura e la manipolazione di ombre e di oggetti, proiettate su uno schermo, sono unite alla musica dal vivo di un pianoforte. Grazie all’aiuto delle forti immagini realizzate dall’artista, la musica permette al pubblico di ampliare la propria immaginazione. Informazioni ed iscrizioni gratuite all’iniziativa con prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca comunale asolana al numero telefonico 0376-720645 oppure inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan