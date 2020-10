Castiglione delle Stiviere, venerdì concerto pianistico del duo Alexander Lonquich e Cristina Barbuti a palazzo Bondoni-Pastorio

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Si tiene alle 18 e alle 21 alla Fondazione Bondoni-Pastorio di via Marconi 1, un doppio concerto con il duo pianistico composto da Alexander Lonquich e Cristina Barbuti. Il programma della serata prevede l’esecuzione di musiche di Schubert con Marche D 819 in mi bemolle minore n. 5, op. 40 e Divertissement à la Hongroise in sol minore D. 818, op. 54. A seguire musiche di Igor Stravinsky con Le Sacre du Printemps. Tableaux de la Russiepaïenne en deux parties (1911 – 1913). Si tratta di un’opera che riuscì a sconvolgere tutti i canoni del gusto musicale. A causa delle restrizioni sanitarie per la pandemia Covid-19 i posti nel salone sono ridotti. Il concerto è promosso dal direttore musicale Luigi Attademo della Fondazione palazzo Bondoni Pastorio ed è stato organizzato in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Mantova. Prenotazioni al numero telefonico 347-4628124 oppure 339-4126494 (WhatsApp). Biglietti al costo di 25 euro per la prima fila e di 20 euro per le restanti file.

Paolo Zordan