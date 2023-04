Chiusura di Tempo d’Orchestra con Ocm al Teatro Sociale

Mantova Gran finale, stasera al Teatro Sociale di Mantova (ore 20.45) per la trentesima edizione della stagione concertistica “Tempo d’Orchestra”. L’Orchestra da Camera di Mantova, compagine residente, rinnova la collaborazione con il violoncellista Giovanni Sollima. L’estrosa vivacità espressiva e il virtuosismo strumentale non comune del solista incontra la raffinatezza dell’Ocm per una locandina che combina opere di Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Giovanni Sollima stesso. Il classicismo di Haydn (Concerto per violoncello in re maggiore) e Mozart (Sinfonia in sol minore K. 183, una delle più interessanti del periodo giovanile) convive con musiche recenti dello stesso Sollima: il Natural Songbook n. 1, per violoncello solo, e “Fecit Neap” op. 17, un lavoro per cello e archi realizzato una decina d’anni fa, che si ispira ad antichi motivi e ritmi rinascimental-barocchi rilanciandoli in una veste di seducente passionalità.

Giovanni Sollima, musicista e compositore, è un violoncellista di fama internazionale e il compositore italiano più eseguito nel mondo. Collabora con artisti del calibro di Riccardo Muti, Yo-Yo Ma, Ivan Fischer, Viktoria Mullova, Ruggero Raimondi, Mario Brunello, Kathryn Stott, Katia e Marielle Labeque, Giovanni Antonini, Ottavio Dantone, Patti Smith, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Elisa e Antonio Albanese e con le principali orchestre internazionali. Co-fondatore del 100cellos, scrive e interpreta musiche per il cinema, il teatro, la televisione e la danza ha scritto e interpretato musica collaborando con Peter Greenaway, John Turturro, Bob Wilson, Carlos Saura, Marco Tullio Giordana, Alessandro Baricco, Peter Stein, Lasse Gjertsen, Anatolij Vasiliev, Karole Armitage, e Carolyn Carlson. Nel campo della composizione esplora generi diversi avvalendosi di strumenti antichi, orientali, elettrici e di sua invenzione, suonando nel Deserto del Sahara, sott’acqua, o con un violoncello di ghiaccio. Nell’ottobre 2018, alla Cello Biennale di Amsterdam, ha ricevuto il riconoscimento Anner Bijlsma Award.

Biglietti 15/30 € a seconda della tipologia di posto, in vendita online (oficinaocm.vivaticket.it), nella sede di Oficina OCM (ore 10-13 ì) e al botteghino del teatro (dalle ore 19.45).

Mentre domani Sollima e l’Ocm saranno in concerto (ore 20.30) al l’Auditorium Giovanni Agnelli di Torino, ospiti della stagione Lingotto Musica.