Agricoltore si ribalta con il muletto , 57enne di Gonzaga finisce in ospedale

GONZAGA – Infortunio questa mattina, 10 ottobre, poco prima delle 6.30 per un 57enne in un’azienda agricola di strada Staffola a Gonzaga. L’uomo era al lavoro su un muletto, quando, a causa della rottura del mozzo della ruota, il mezzo si è ribaltato.

Il 57enne è riuscito ad uscire autonomamente da sotto dal carello elevatore riportando una ferita ad una caviglia e diverse contusioni. Il 57enne stato quindi trasportato in ospedale a Mantova, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della medicina del lavoro di Ats Valpadana oltre ad un’ambulanza di Soccorso Azzurro e un’automedica da Mantova.