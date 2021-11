Domani a Ponti il Centro teatrale Corniani con “Le avventure di Giovannino Perdigiorno”

PONTI SUL MINCIO – A Ponti sul Mincio è di scena la rassegna “Emozioni a teatro” con la direzione artistica del Centro teatrale Corniani di Mantova. La prossima rappresentazione è programmata per sabato 6 novembre con la pièce “Le avventure di Giovannino Perdigiorno”, presentata dal gruppo Le stanze di Igor di Lodi. In una strana stazione ferroviaria, il capostazione ed un musicista, narreranno le “rodariane” vicende di Giovannino Perdigiorno. Giovannino è un grande viaggiatore, viaggia con il treno diretto e con l’accelerato, partendo da una strana stazione, la stazione “così così” dove “tutti i treni partono da qui”, incontra Re e guardie strane e cose che funzionano all’incontrario. Attraversando così paesi fantastici, imparando ogni volta qualcosa di nuovo, capisce che l’esperienza del viaggio è qualcosa di unico e che l’importante è tornare diverso da come sei partito. L’appuntamento è al teatro parrocchiale di Ponti sul Mincio con inizio alle ore 17 e ad ingresso libero. Informazioni presso il Centro teatrale Corniani allo 0386/42382.