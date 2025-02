Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra San Valentino con la danza di corteggiamento dei cavallucci marini

In occasione di San Valentino, Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra una delle storie d’amore più affascinanti del mondo sottomarino: la danza di corteggiamento dei cavallucci marini. Questi straordinari pesci, simbolo di fedeltà e delicatezza, incantano per la loro forma unica e per rappresentare un eccezionale esempio di inversione dei ruoli biologici: è infatti il maschio a portare avanti la gravidanza, che dura ben sette mesi.

Una volta trovato il compagno ideale, i cavallucci marini formano legami che possono durare tutta la vita. Durante il rituale di accoppiamento, si esibiscono in una straordinaria coreografia fatta di movimenti sincronizzati, cambiamenti di colore, torsioni eleganti e intrecci delle code, regalando uno spettacolo davvero affascinante.

A Gardaland SEA LIFE Aquarium – l’unico SEA LIFE in Italia – è possibile ammirare da vicino questa magia. L’Acquario, parte del celebre Parco Divertimenti sul Lago di Garda, aderisce a numerosi programmi di tutela e conservazione delle specie marine, tra cui l’European Studbook Foundation (ESF) e il LIFE ‘European Sharks’ Project. In particolare, Gardaland SEA LIFE Aquarium è impegnato nel programma di allevamento dei cavallucci marini, collaborando con una task force internazionale che monitora costantemente le condizioni dei mari per preservare questi delicati simboli della biodiversità e della salute degli habitat acquatici.

Con oltre 40 vasche tematiche e un impegno costante nella conservazione marina, l’Acquario ospita tre specie di cavallucci marini, accuratamente accudite e monitorate: Hippocampus kuda, Hippocampus barbouri e Hippocampus reidi. Proprio a quest’ultima specie, nota come cavalluccio a muso lungo, è dedicato un ambizioso progetto di riproduzione. Diffusa nelle acque costiere dell’Atlantico occidentale, dal Nord Carolina al Brasile meridionale, questa specie è oggi minacciata di estinzione. Grazie alla dedizione degli acquaristi SEA LIFE e ad avanzate tecniche di allevamento, nell’ultimo anno sono nati ben 108 esemplari di Hippocampus reidi.

Durante la danza di corteggiamento, la femmina depone le uova nel marsupio del maschio, che le feconda e le custodisce fino al momento del parto. Ogni nuova nascita è accompagnata da cure amorevoli, con un’alimentazione arricchita di vitamine e nutrienti per garantire una crescita sana. Una volta raggiunta l’età adulta, i cavallucci marini vengono trasferiti in altri acquari europei, come il SEA LIFE di Scheveningen, per promuovere la creazione di nuove popolazioni e ridurre il prelievo in natura.