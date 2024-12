Il senso del Canta Bozzolo per i talenti, organizzatori già al lavoro per la prossima edizione

BOZZOLO – È un treno veloce quello su cui Mimì Caruso è salita arrivando a conquistare il primo posto nella finalissima di X Factor (tra l’altro sponsorizzato da Trenitalia) e trasmesso l’altra sera sulle reti Sky. Un treno che è partito da Bozzolo nell’estate del 2023 dove, partecipando a quella edizione del Canta Bozzolo, si è aggiudicata la Borsa di studio per arrivare a Roma e frequentare l’Accademia speciale gestita dal noto personaggio televisivo Marcello Cirillo. Il Maestro di musica aveva compreso da subito le capacità della ragazza nata in Mali e adottata da una famiglia milanese in tenera età, modellandole addosso quelle caratteristiche che le mancavano per completarne il talento naturale. La forza di credere di più in sé stessa scaricando timidezze e incertezze ataviche, forgiandola quindi non solo dal punto di vista canoro ma sopratutto moralmente e psicologicamente. Una trasformazione positiva che la stessa giovanissima cantante aveva ammesso nella sua prima intervista a la Voce di Mantova appena rientrata da Roma a Bozzolo dove era stata ospite nell’ultima edizione dello scorso anno invitata dagli organizzatori Nicola Scognamiglio e Fabio Negri. Ma il treno nel destino della diciassettenne non aveva ancora completato il percorso, mancando proprio la tappa di Napoli dove l’altra sera Mimi ha vinto la prestigiosa competizione con il brano “Dove si va” scritto per lei da Madame, mandando in visibilio i giudici e l’immenso pubblico che gremiva piazza del Plebiscito .

“È un risultato eclatante – ha commentato l’esito il maestro Cirillo parlando al telefono con Fabio Negri – e aggiungo che Mimì proprio nel vostro paese mantovano da crisalide e bozzolo si è trasformata in farfalla, volando verso quel risultato straordinario. Adesso è importante che non finisca in qualche trappola pericolosa, salvaguardando la sua immagine e il suo stile. La scelta della canzoni rappresenta il 70% per il successo di un’artista e nelle corde vocali di Mimì c’è il soul così come il blues. Per costruire un bel palazzo ci vuole del tempo, poi per distruggere una carriera bastano un soffio e delle scelte sbagliate. Ci sono decine di esempi in questo senso.”

È bene ricordare che anche l’ultima vincitrice della rassegna canora Bozzolese Elena Bertoli è tornata dall’Accademia pochi giorni fa. Qui le hanno fornito la possibilità di registrare una partecipazione ad un programma di Rai 2. Significa che la Giuria del Canta Bozzolo e chi si occupa della scelta dei concorrenti hanno un buon fiuto per i talenti nascenti. Intanto l’Organizzazione Amici del Cuore e Fabio Negri sono già al lavoro per la prossima edizione del Canta Bozzolo, fissata per sabato 12 luglio 2025. Trattandosi del decimo compleanno la manifestazione si preannuncia di alto livello, con ospiti importanti e la conferma della borsa di studio a Roma per il vincitore.