Mantova Summer Festival – Loredana Bertè a palazzo Te il 31 agosto

Mantova Mantova Summer Festival svela oggi un nuovo appuntamento, fissato per il 31 di agosto. Sarà Loredana Bertè l’ospite sul palco dell’Esedra di palazzo Te. I biglietti per l’evento, organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova, sono in vendita da oggi alle 11 su Ticketmaster e TicketOne e anche presso la biglietteria del teatro Sociale di Mantova.

Il 2024 è un anno importante nella carriera di Loredana Bertè: sono cinque decenni che l’artista naviga tra le onde e i venti della scena artistica.

Per raccontare tutte le sue mille vite è uscita “Ribelle” una splendida raccolta in 3 cd, 2 lp e in digitale con 57 brani (3 cd) e tra questi anche “Pazza”, presentato alla 74 ° Edizione del Festival di Sanremo e diventato subito una hit.

In estate arriva anche il “Ribelle – summer tour 2024”, che da luglio farà tappa in tutta la penisola.

“Ribelle” è un inno alla libertà, uno show completo che porta in scena tutto il mondo dell’artista e la sua carriera. Una hit dopo l’altra, da “Non sono una signora” a “Dedicato”, da “Non ti dico no” a “Pazza”, per un concerto con interpretazioni ricche di energia e rara intensità.

Pop e rock, blues e reggae per una grande festa della musica celebrata da un’artista che con il suo talento unico e indomabile ha generato una delle storie più significative nella storia dello spettacolo italiano.

Mantova Summer Festival torna anche nell’estate del 2024, presentando un calendario di qualità con artisti e ospiti rinomati sulla scena nazionale e mondiale. A luglio, per i grandi concerti in piazza Sordello, ci saranno il 4 luglio i Simple Minds, il 5 luglio Umberto Tozzi, il 7 luglio i Greta Van Fleet per la loro unica data in Italia, Mahmood l’11 luglio, il 12 luglio sul palco Diana Krall e il 13 luglio i Massive Attack, anche loro per l’unica tappa nel nostro Paese.

Il palco dei giardini dell’Esedra di palazzo Te, invece, torna illuminarsi da fine agosto: il 28 Giorgio Panariello e Marco Masini; il 29 l’attesissimo concerto dei CCCP – Fedeli alla Linea, tappa del tour che segna il loro ritorno dal vivo; il 31 Loredana Bertè; il 2 settembre Paolo Crepet e il 3 settembre Antonello Venditti. La lista di grandi artisti non è conclusa: in arrivo anche il concerto di un altro nome di spicco tra i classici del panorama nazionale.