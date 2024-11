Lite per una ragazza: 20enne sfregiato dall’ex fidanzato geloso

CURTATONE – Un’uscita in coppia ha rischiato di trasformarsi in tragedia, soprattutto per un 20enne di Canneto sull’Oglio, sfregiato da una coltellata al volto. È successo l’altro ieri intorno alle 21.30; il giovane era insieme a tre amici, un altro ragazzo e due ragazze, con cui stava cenando al ristorante Roadhouse in località Quatto Venti a Curtatone, nei pressi del centro commerciale Il Gigante, quando un suo coetaneo tunisino residente in città, a quanto risulta ex fidanzato di una delle ragazze, si è presentato al loro tavolo e ha fatto una vera e propria scenata di gelosia alla ex. I due ragazzi si sono alzati per allontanare il disturbatore, e di fatto lo hanno portato all’esterno, dove però ad attenderli c’erano altre tre-quattro nordafricani che sono balzati loro addosso. Ne è nata una rissa con calci e pugni, tanto breve quanto violenta, durante la quale uno dei tunisini avrebbe estratto un coltello con il quale ha colpito il 20enne sfregiandolo con un taglio al volto di poco sotto un occhio. A quel punto gli aggressori si allontanavano mentre sul posto interveniva un’ambulanza di Porto Emergenza e una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Mantova. Il 20enne veniva portato al pronto soccorso del Poma: oltre al taglio in faccia avrebbe riportato anche dei traumi da percosse. Nel frattempo i carabinieri sentivano alcuni testimoni dell’aggressione e acquisivano le riprese delle telecamere in zona. Uno degli aggressori sarebbe un 19enne tunisino residente in città. Gli altri che erano con lui sarebbero suoi parenti. Rischiano la denuncia per lesioni aggravate e il porto abusivo di coltello.