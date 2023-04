Tazio Nuvolari: il pilota e l’uomo. Ne parlano gli storici Facconi e Rossi domani a Montichiari

Montichiari La conferenza su Tazio Nuvolari è uno degli appuntamenti di grande interesse degli eventi di “Spider e Cabriolet” al centro fiera del Garda a Montichiari, domani alle ore 11.30, con la partecipazione anche dell’Historic Racing Club. Le storiche strade di Montichiari e del vicino Garda, sono state teatro di momenti inimitabili del grande pilota e per questo L’Historic Racing Club Fascia D’Oro, in collaborazione con gli organizzatori della Fiera, ha proposto di ripercorrere la vita sportiva e umana del grande pilota. Per conoscere meglio le gesta inimitabili del pilota e la figura dell’uomo, intervengono gli storici dell’automobilismo Attilio Facconi e Fabrizio Rossi. Facconi da anni conduce ricerche sulla Mille Miglia e sul pilota e riuscendo con una approfondito studio a dipanare il “mistero” del famoso sorpasso di Tazio su Varzi nella Mille Miglia del 1930. L’approfondimento sarà moderato da Mauro Carrozza, vice sindaco di Sirmione e Presidente di GardaMusei.