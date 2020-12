Basket serie A2 m – Maspero: “Staff, se giochiamo uniti possiamo dare fastidio a Tortona”

MANTOVA Dopo Torino, ecco Tortona. Domenica alla GP Arena la Staff Mantova dà inizio al nuovo anno con la super sfida alla regina. Non male come primo impegno del 2021. Contro l’imbattuta capolista, forte di otto vittorie su altrettante gare, della seconda difesa del campionato e del sesto miglior attacco, e con di media sempre cinque giocatori in doppia cifra, Mantova scenderà in campo con fiducia. Come sempre in questi casi serve la partita perfetta, o almeno cercare di non avere quelle distrazioni che hanno facilitato invece il compito domenica scorsa a Torino, altra corazzata del Girone Verde che ha travolto i biancorossi. Di certo anche le condizioni non ottimali di Cortese non hanno aiutato nelle rotazioni il tecnico Di Paolantonio. Contro avversari di altra categoria comunque ci sta la sconfitta, ma sempre lottando con cuore e cattiveria. Il play Lorenzo Maspero non nasconde le difficoltà della “prima” del nuovo anno e prova a caricare i suoi compagni: «Domenica sarà una sfida tosta. Loro per ora sono la squadra più forte del campionato. Sono fisici, giocano di squadra e sono in ritmo. Quindi bisognerà contrastare queste loro qualità. L’unico modo per farlo è stare uniti: giocare di squadra fa la differenza. Se tutti tocchiamo la palla e siamo coinvolti, allora lo siamo tutti emotivamente e poi anche in difesa diamo di più. Si crea entusiasmo ed è tutto collegato». Contro Tortona, gli Stings vestiranno la nuova divisa “White” 2020/2021. In casa Bertram gira tutto al meglio e il vice allenatore Vanni Talpo torna sulla vittoria con Verona: «Voglio fare i complimenti ai ragazzi per la partita di domenica. Sono stati eccezionali e si sono messi a disposizione mia e di Gianmarco Di Matteo nei giorni in cui non abbiamo avuto coach Ramondino. La gara con Verona è stata dura, perché abbiamo affrontato una formazione costruita per il vertice che arrivava da un momento non facile. Dobbiamo essere felici della crescita avuta, in difesa e in attacco, al rientro dagli spogliatoi, ma al tempo stesso consapevoli che il nostro focus deve essere sui miglioramenti che possiamo avere sui due lati del campo in vista di due trasferte difficili che ci attendono, prima a Mantova e poi a Bergamo».