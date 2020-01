Torna la seconda edizione, Gonzaga Tattoo Convention

GONZAGA Torna, con la seconda edizione, Gonzaga Tattoo Convention, l’evento interamente dedicato all’arte del tatuaggio (ma con anche tanto intrattenimento e musica), che si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 gennaio nei padiglioni della Fiera Millenaria di Gonzaga. L’organizzazione della manifestazione è a cura di Ottone Eventi.

Più di 100 tra i migliori tatuatori d’Italia saranno in scena a Gonzaga. Veri artisti dell’inchiostro che porteranno a Gonzaga Tattoo Convention i loro lavori ed eseguiranno live performance per mostrare la loro tecnica e creatività.

Il tutto condito da tanto intrattenimento, come show artistici e live music. Da segnalare le esibizioni di Porcapizza (sabato alle 11 e 18.30, domenica alle 12 e 14.30), originalissimo polistrumentista viadanese che si è fatto notare tra i buskers di tutta Europa, e il concerto di Mirko Carnevali e Malaspina (trio acustico, sabato ore 22.30). Lo show di Porcapizza – al secolo Massimo Tortella – è un miscuglio di musica, arte e intrattenimento. Questo inarrestabile one-­man-band suona strumenti che ha costruito da sé, usando materiali da riciclo e oggetti di uso quotidiano che niente hanno a che vedere con la musica, almeno apparentemente. Con un approccio ingegnoso e divertente, Massimo guiderà il pubblico in un viaggio alternativo attraverso il mondo della musica, grazie a brani improvvisati, brani originali e canzoni tra le più note.

I Malaspina, invece, sono il progetto acustico di Mirko Carnevali, tra i più apprezzati concorrenti di “The Voice” che si è fatto notare fin da subito per la sua carica rock. La passione per la musica nasce da piccolissimo attraverso i genitori che lo hanno cresciuto sulle note di Dire Straits, Led Zeppelin, Genesis, Police, Bruce Springsteen, Guns’n’Roses.

E ancora, incontri tecnici per tatuatori e i contest per eleggere i più bei tattoo. Tra le categorie ci sono quelle dedicate al miglior tatuaggio in bianco e nero, a colori, copertura di un vecchio tattoo, piccolo formato e molto altro. Inoltre, un concorso speciale per realizzare la locandina della prossima edizione di Gonzaga Tattoo Convention.

Per informazioni: www.gonzagatattooconvention.it