Sarà mantenuto nella attuale posizione in via Corridoni il Citybin per la raccolta dei rifiuti domestici

MANTOVA Sarà mantenuto nell’attuale posizione il Citybin di via Corridoni. Ad esso si aggiungerà una nuova postazione in piazzetta Gasometro. La Giunta ha aggiornato il progetto di revisione sistema di raccolta rifiuti adottato recentemente che ne prevedeva la rimozione. L’Amministrazione Comunale ha così accolto la richiesta di molti residenti di via Corridoni di evitare l’allungamento del tragitto per il conferimento dei rifiuti domestici.

“Abbiamo scelto di accogliere le richieste di molti residenti – ha setto l’assessore all’Ambiente Andrea Murari – che ho incontrato nelle scorse settimane di non eliminare la postazione di via Corridoni e di aggiungerne una in piazzetta Gasometro. È difficile accontentare sempre tutti i cittadini, e qualcuno lamenterà di avere il citybin troppo vicino a casa, ma questa ci sembra la soluzione che crea meno disagi”.