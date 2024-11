Una domenica di libri a Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO – Torna domani con il penultimo appuntamento dell’anno prima della pausa invernale, la tradizionale rassegna “Libri sotto i portici”, il gran mercato di libri vecchi, usati, fumetti, riviste e dischi in vinile che di edizione in edizione si conferma sempre più attraente per bibliomani e bibliofili e per le bancarelle presenti: il loro numero nel centro storico della cittadina castellana è, infatti, in continuo aumento. E questo sta a significare la vitalità di una manifestazione fondata e retta con entusiasmo da un gruppo di volontari. Il pieno di visitatori è assicurato e chi si avventurerà, dalle 8 alle 17, nel circuito delle bancarelle di piazza Mazzini potrà godere anche del cibo da strada della tradizione mantovana che per l’occasione questo mese sarà il Castagnaccio, ovvero la torta di farina di castagne. Si terranno inoltre le visite al Mast, il Museo della Città che resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18, una collezione preziosa che racconta l’arte e la storia della cittadina castellana dagli Etruschi alla fine del Cinquecento. Nel corso della giornata si potrà salire anche sulla Torre di Castelvecchio-Museo Corrado Bocchi con la terrazza panoramica, dalla quale si potrà godere di una vista inedita sulle terre dell’Alto Mantovano, che sarà accessibile ai visitatori dalle 10 alle 18. Alle 14.30 partirà inoltre la visita guidata alla chiesa prepositurale di Sant’Erasmo, alla sagrestia nuova e all’Antica Sagrestia dove ora è esposto il Tesoro di Sant’Erasmo con preziosi reliquiari gonzagheschi e reliquie provenienti dalle catacombe paleocristiane di Roma.

Paolo Zordan