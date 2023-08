Calcio dilettanti – Botta e risposta tra Porto e Nogara (1-1)

PORTO MANTOVANO Buona sgambata per Porto e Nogara, nell’amichevole che ieri ha messo di fronte due realtà che affronteranno, seppure in campionati diversi, il campionato di Prima Categoria.

Poche occasioni nitide, quelle viste sul campo di dimensioni ridotte sul quale si è disputato il match di Cà Rossa. Del resto, per i giocatori in questa fase è importante caricare, per fare una preparazione consona ad affrontare un campionato molto lungo ed impegnativo.

Le due compagini, comunque, hanno dato vita ad un match con una discreta intensità, poi il caldo e la fatica hanno fatto calare progressivamente la qualità della corsa, anche se le indicazioni per i due tecnici, Fantini e Goldoni, saranno sicuramente molto utili per proseguire il lavoro.

Sul finire del primo tempo il Nogara è passato in vantaggio, grazie ad un calcio di rigore concesso per un’ingenuità difensiva portuense, e trasformato dall’inossidabile Badalotti, uno dei tanti mantovani dei biancorossi veronesi. Nella ripresa il Porto ha reagito, trovando il gol del definitivo pareggio con D’Ambrosio, che si conferma in buona condizione, al ritorno nei nostri campionati, e potrà essere sicuramente un’arma in più per l’attacco della compagine biancazzurra. La priorità, ora, per il Porto è quella di continuare a lavorare per completare al meglio la preparazione e farsi trovare pronto, per un torneo di Prima competitivo come non mai.