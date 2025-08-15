Trump “Se domani incontro con Putin positivo pace nel prossimo futuro”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Domani mi interessa

preparare il tavolo per il prossimo incontro, che dovrà essere a

breve. Vorrei fosse sempre in Alaska, perchè è molto più facile”.

Domani “sarà molto interessante. Capiremo da che parte stanno

tutti e capiremo, al massimo nei primi minuti, se l’incontro sarà

positivo o negativo. Se sarà negativo finirà molto in fretta, se

positivo avremo la pace nel prossimo futuro”. Così il presidente

degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti allo

Studio Ovale alla vigilia del vertice con il presidente russo

Vladimir Putin. “Penso che l’incontro di domani con il presidente

Putin andrà bene. Ma l’incontro più importante sarà il secondo,

con anche il presidente Zelensky. E forse porteremo anche alcuni

leader europei. Vedremo cosa succederà, sarà molto importante per

la Russia e per noi. Credo che il presidente Putin voglia la

pace”, ha aggiunto. “Se non fossi stato presidente, Putin avrebbe

conquistato tutta l’Ucraina, ma sono io il presidente e non

scherzerà con me”, ha poi sottolineato.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-