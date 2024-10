A spasso nonostante l’obbligo di dimora e causa un incidente in A22: arrestato 23enne

SAN BENEDETTO PO – Se ne va a spasso fuori dal suo comune di residenza nonostante il diviet, 23enne va agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi i carabinieri di San Benedetto Po hanno arrestato un giovane del posto eseguendo un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a suo carico. Il ragazzo è stato quindi posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Il provvedimento è scaturito dalle frequenti infrazioni compiute dal giovane, che in diverse occasioni è stato notato e fermato al di fuori del comune di residenza, cosa che non poteva fare senza l’autorizzazione del magistrato. Il 23enne ha aggravato la propria posizione quando, lo scorso settembre, è stato protagonista di un particolare episodio. Alla guida di un veicolo sull’autostrada A22, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e ha successivamente abbandonato l’auto. All’interno del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto alcune cartucce di armi da fuoco. A seguito di questo episodio, il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, su decisione dell’Autorità Giudiziaria.