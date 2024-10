Automobilismo – Solferino Rally Pecso in festa con Zanini, Giovannone e Lorenzini

SOLFERINO Gara intensa a Manerba, dove si è corsa la penultima gara di Formula Driver del Campionato Racing Off Road. I piloti della Solferino Rally Pecso hanno fatto la voce grossa vincendo ben tre categorie con Mattia Zanini (Citroen Saxo Gr.A), Simone Giovannone (R5 Proto) e Luca Lorenzini (Fiat X1/9). Podi per Mazzoleni-Guidetti (Citroen C2K10), Leda (Citroen Saxo N2), Cimarosti (Fiat 600kit) e Bianchini (Peugeot 205). Ai piedi dei rispettivi podi troviamo Arnaldini, Merighetti, Pelizzari e Bettoni. Nell’ultima gara del Campionato Europeo Autocross corsasi in Spagna a Mossuola, Mattia Faccincani si è classificato undicesimo nella categoria Super Buggy.