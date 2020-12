Arci Dallò, sopralluogo a Castiglione per la nuova sede

CASTIGLIONE – Potrebbe svolgersi a breve un sopralluogo congiunto tra Comune e direttivo dell’Arci Dallò nella sede che il Comune avrebbe già individuato come alternativa per l’associazione, in vista degli imponenti lavori che verranno eseguiti sull’attuale sede in centro a Castiglione. A spiegarlo il sindaco Enrico Volpi nel corso del consiglio comunale di lunedì sera. La sede si trova nel centro storico come l’attuale. Una volta conclusi i lavori sul palazzo di piazza Dallò, il Comune deciderà il da farsi: non è quindi escluso a priori che l’Arci possa ritornare nel “salotto” castiglionese. Lo spunto per affrontare il tema Dallò durante il consiglio è arrivato dalla capogruppo del Pd Graziella Gennai che, dopo un accesso agli atti, chiedeva alla giunta chiarimenti riguardo i lavori: «L’amministrazione ha volutamente ignorato la necessità di eseguire le opere, fino a quando nel 2020 sono arrivati due solleciti dal Demanio, proprietario del palazzo».