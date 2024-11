Asola, al via i Laboratori Musicali gratuiti per ragazzi

ASOLA Sono in arrivo nuovi coinvolgenti laboratori musicali gratuiti organizzati dal Tavolo delle Politiche Giovanili dell’Asolano, dove i ragazzi e le ragazze potranno esprimere il loro talento musicale. E’ previsto un laboratorio di Rap-Trap per coloro che amano scrivere testi, scoprire nuove tecniche guidati dai professionisti del settore. In programma anche un laboratorio di Dj per chi vuole imparare a mixare, creare atmosfere incredibili e diventare il protagonista della console. I laboratori si terranno tutti i venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 per il Rap-Trap e dalle 18.30 alle 20.30 per il laboratorio di Dj, con avvio da venerdì 15 novembre presso l’Oratorio Parrocchiale di Asola in via Della Libertà 1. Iscrizioni al laboratorio di Rap-Trap al link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeklb6HQc5…/viewform, mentre per il laboratorio di Dj iscrizioni al link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdC6LLIXTK…/viewform. L’evento è organizzato da Arché Onlus, Associazione J. Pastorius APS, Verona Wave e Oratorio Asola, con i finanziamenti del progetto “New Street” cofinanziato da Regione Lombardia. Per iscrizioni e info telefonare a Francesco al numero 348-8672533.

Paolo Zordan