Asola, tanti i giocattoli raccolti dai volontari del Comitato Locale della Croce Rossa e donati alle famiglie in difficoltà

ASOLA Sono stati davvero tantissimi i giocattoli che sono stati raccolti nelle scorse settimane dai volontari del Comitato Locale di Croce Rossa nell’ambito del progetto “L’albero solidale” da distribuire alle famiglie in difficoltà. Un’iniziativa che ha riscosso molto successo e che ha visto privati cittadini e varie associazioni locali collaborare per la buona riuscita di questa speciale raccolta di giocattoli. Il progetto è nato nel mese di novembre e ha visto i volontari Cri raccogliere giocattoli nuovi e usati in ottimo stato di conservazione, da distribuire nelle case delle famiglie in difficoltà. I volontari della Croce Rossa, poi, hanno provveduto direttamente a consegnare su ben 13 comuni dell’Asolano i giochi che sono stati raccolti nel corso di tutto il mese di dicembre. I pacchi sono stati lasciati davanti agli ingressi delle abitazioni e così la mattina, o già sul far della mezzanotte, tutti hanno trovati i loro giochi. “Siamo davvero molto grati ai tanti privati cittadini asolani che hanno aderito all’iniziativa e, allo stesso tempo, agli stessi nostri volontari, che hanno donato giochi, e ad alcune realtà del territorio che si sono prodigate nell’aiutarci a portare a buon fine la raccolta dei giocattoli. Tra queste in particolare Tre Re, la farmacia Bresciani, l’associazione Libera…Mente e l’associazione Arcobaleno” commenta Franco Novellini, presidente del Comitato Locale Cri.

Paolo Zordan