Auto in fiamme: 14 famiglie sgomberate, un garage e un appartamento inagibile

CASTEL GOFFREDO Nella tarda serata di ieri 9 gennaio, nell’interno di una autorimessa di un condominio di via Filzi di Castel Goffredo, per cause accidentali ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha distrutto completamente un’autovettura Fiat Bravo di proprietà di un residente nel condominio. Subito sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, i Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere e Mantova che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed a far evacuare temporaneamente 14 famiglie a causa del fumo propagatosi per l’intero condominio. Tutti i residenti del condominio sono rientrati nelle proprie abitazioni poco dopo la mezzanotte ad eccezione di una ospitata dagli altri condomini. L’autorimessa ed un appartamento situato al primo piano dello stabile sono stati dichiarati inagibili in attesa delle verifiche che saranno effettuate dai tecnici comunali. Anche il pronto intervento di carabinieri e di Vigili del Fuoco ha permesso che nessuna persona rimanesse ferita.