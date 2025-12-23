Castiglione delle Stiviere, maxi sequestro di abbigliamento contraffatto: 82 mila pezzi e 350 mila euro di giro d’affari

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Un capannone di Castiglione delle Stiviere è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, che ha trovato oltre 82 mila capi di abbigliamento contraffatto pronti per la vendita online, con un giro d’affari stimato di 350 mila euro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Mantova, è partita dal monitoraggio di un venditore su una piattaforma web. Nel capannone erano presenti numerosi addetti impegnati nella stampa di marchi falsi su magliette, pantaloni e calze, con pacchi pronti anche per l’estero. Il titolare dell’attività è stato denunciato. L’operazione si inserisce nel più ampio contrasto alla contraffazione e all’illegalità economica, a tutela delle imprese e del tessuto produttivo locale di Castiglione delle Stiviere.