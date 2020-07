Canneto, prorogata a causa del Covid la scadenza della Borsa di Studio del Rotary Piadena-Oglio-Chiese per giovani aspiranti giornalisti intitolata a Marco Bazzani

CANNETO Il Presidente del Rotary Club Piadena-Oglio-Chiese, avvocato Gianfranco Tripodi, ha deciso di prorogare fino al 15 novembre il termine per il deposito degli elaborati che parteciperanno alla prima edizione della Borsa di Studio intitolata a Marco Bazzani, il giornalista piadenese scomparso lo scorso 21 settembre. “Il terribile momento che abbiamo attraversato a causa del Covid-19 – spiega Tripodi – ha oggettivamente impedito uno svolgimento ed una partecipazione regolari. Poiché, come più volte ribadito, Marco ha rappresentato – e rappresenta – per tutti noi e, siamo convinti, per tutta le gente comune del nostro territorio, un punto di riferimento importante per passione, competenza ed umanità, riteniamo doveroso dare modo a quella Borsa di Studio di essere portata a compimento in tutta la sua potenzialità. Comunicheremo anche agli atenei interessati la proroga del termine: perché siamo certi che giovani appassionati del giornalismo, della sana voglia di raccontare il territorio e le mille sfaccettature, i volti, le preoccupazioni e le aspettative della gente, come magistralmente ha fatto ed insegnato Marco, ve ne siano ed abbiano bisogno di opportunità per poter inseguire sogni ed inclinazioni. E tutto questo, nel nome di Marco Bazzani, per noi che lo abbiamo conosciuto e vissuto in modo pieno, ha un sapore bellissimo: che cercheremo di onorare nel miglior modo possibile e con tutto l’affetto e la stima che per lui sempre nutriremo. La borsa di studio ha come fine quello di favorire l’accesso dei giovani del territorio agli studi e alla professione giornalistica. Per questo è rivolto agli iscritti a corsi universitari con indirizzo umanistico che abbiano meno di 26 anni che risiedano o siano domiciliati nei Comuni dell’Oglio Po casalasco e viadanese oltre ad altri comuni del territorio di competenza del club attorno ad Asola e Canneto sull’Oglio. Possono svolgere già l’attività di giornalista, ma senza contratto di dipendenza. Per partecipare questi giovani dovranno inviare un articolo a tema libero purché inerente al territorio di massimo 3mila battute all’indirizzo: studio@avvocatotripodi.it, corredato dalla copia di un documento di identità. Saranno tre gli aspiranti giornalisti premiati: al primo andrà un premio di 700 euro, al secondo di 300 euro, al terzo una menzione speciale.

Paolo Zordan