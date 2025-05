Ciclismo – “Dalla Postumia al Mincio”, un successo. Vincono Bonassi e Pianta

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Grande entusiasmo e tante emozioni sono stati gli ingredienti principali del 23° Memorial Alberto Coffani, che si è svolto ieri mattina a Gazoldo degli Ippoliti. L’appuntamento ottimamente allestito dal Pedale Castelnovese, con la collaborazione del Comune e del Comitato provinciale Fci, ha ottenuto, merito dei numeri proposti anche dalle oltre 150 atlete protagoniste, significativi consensi sia tra gli addetti ai lavori sia tra gli sportivi presenti lungo il tracciato.

L’appuntamento gazoldese portava con sé due elementi che hanno contribuito a stimolare le atlete a dare il massimo ovvero i punti relativi alla prima prova della challenge rosa “Dalla Postumia al Mincio”; maglia che è stata indossata da Anna Bonassi della Flanders Love tra le Allieve e da Martina Pianta del Cesano Maderno tra le Esordienti. Il secondo elemento sono stati i punti abbinati alla decima tappa del Trofeo Rosa, per questa rassegna la maglia di leader l’hanno, quindi indossata: Alessandra Luna del Foligno, esordienti 1° anno, Nicole Bracco del Cesano Maderno, esordienti 2° anno, e Anna Bonassi della Flanders Love, Allieve. Due le gare che hanno tenuto sulla corda dal primo all’ultimo chilometro gli appassionati; le prime ad esibirsi sono state le Esordienti che hanno percorso complessivamente 24 km.

La tattica di costante chiusura adottata dal gruppo ha impedito che le fughe tentate andassero a buon fine e di conseguenza il finale, altamente emozionate, ha vissuto su uno sprint a ranghi compatti, con il successo tra le esordienti del 2° anno di Martina Pianta del Cesano Maderno, che sotto lo striscione d’arrivo ha anticipato di qualche metro la compagna di squadra Nicole Bracco, 2ª, e Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini, 3ª. Per quel che concerne invece le Esordienti del 1° anno, sul gradino più alto del podio è salita Emanuela Sferragatta del Team Franco Ballerini che ha battuto nell’ordine Alessandra Luna del Foligno e Michelle Spinoni dello Ju Green. Anche tra le Allieve lo spettacolo non è mancato e sebbene le fughe ci sono state, queste sono state regolarmente vanificate dal gruppo che ha poi consegnato alle velociste il compito di dire la loro sul rettilineo d’arrivo. A spuntarla con un gesto atletico davvero avvincente è stata Anna Bonassi della Flanders Love, che ha battuto Nina Marinini del Biesse Carrera e Jolanda Sambu del Calderara Stm.