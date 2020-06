Casalmaggiore – Gli spaventapasseri tornano ad animare Cappella per un’edizione “fatta in casa”

CAPPELLA Da oggi la frazione casalasca di Cappella, appena fuori Sabbioneta, tornerà ad animarsi con gli spaventapasseri artistici realizzati dagli abitanti, che quest’anno non potranno dar vita alla nuova edizione di SpaventaCappella, manifestazione folcloristica divenuta ormai tradizionale per la borgata. I residenti, infatti, hanno deciso di realizzare comunque nelle proprie creazioni, che esporranno davanti alle case e nei propri giardini.

Chi si troverà a passare per il paese potrà quindi ammirare queste tante ed uniche opere di artigianato popolare, che intendono rievocare le antiche tradizioni legate alla cultura contadina, per tramandarle alle nuove generazioni, coinvolgendo i più piccoli e insegnando loro a realizzare i fantocci che oggi come ieri animano i campi della nostra zona e fungono da deterrenti per gli uccelli, a salvaguardia delle colture.

In attesa di lasciarsi alle spalle la pandemia si terrà, pertanto questa edizione “minore”, ma vissuta con non meno entusiasmo dalla popolazione locale, da sempre legata alla festa.