Calcio Primavera 4 – Mantova, buona la prima: 2-0 alla San Marino Academy

SAN BENEDETTO PO Esordio vincente per la Primavera del Mantova. I biancorossi di Ciccio Graziani hanno battuto all’inglese il San Marino Academy. Primo tempo piuttosto bloccato, con poche occasioni degne di nota e un Mantova che forse ha pagato lo scotto del debutto. Decisamente meglio la ripresa, ma per restituire coraggio ai biancorossi c’è voluto un rigore sbagliato dal San Marino al 60’: bravo Lorenzini a intercettare il tiro di Celli dal dischetto. Da lì in poi il Mantova ha attaccato con maggior convinzione sbloccandosi al minuto 73 con un sinistro di Sanseverino. Sei minuti dopo ecco servito il raddoppio, con un bel tiro a giro sul secondo palo del neoentrato De Boni.

«Sono soddisfatto – ha detto a fine gara Graziani – . L’emozione in qualche ragazzo si è fatta sentire, però nel secondo tempo ci siamo espressi bene meritando la vittoria. Siamo consapevoli che c’è molto da migliorare, ma lavoreremo per questo». Sabato trasferta a Lumezzane.

MANTOVA-SAN MARINO ACADEMY 2-0

RETI 73’ Sanseverino, 80’ De Boni

MANTOVA Lorenzini, Sanseverino, Corradini (87’ Caffarra), Bottazzi, Alberini, Malavasi, Zaniboni (62’ Mammana), Fuscaldo (46’ Minei), Forante (77’ De Boni), Bovegno (77’ Cavalli), Del Bar. A disp.: Calciolari, Ronca, Ghiraldi, Cavalli, Follegatti. All.: Graziani.

SAN MARINO ACADEMY Casadei, Zafferani, Ugolini (52’ Celli), Biondi (75’ Muratori), Ciacci, Medri, Caverzan, Vernazzaro, Giacopetti (52’ Moretti), Molinari (52’ Valli Casadei), Righi. A disp.: Chiarabini, Gasperoni, Cervellini, Renzi. All.: Cancelli.

ARBITRO Leali di Cremona.