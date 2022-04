Castellucchio, Rodigo e Marcaria, insieme per riqualificare gli spazi comuni

MANTOVA Potrebbe essere ratificato già nei prossimi giorni il testo di convenzione che vede come protagonisti i comuni di Castellucchio, Rodigo e Marcaria, che ricongiunge sotto un unico intento i territori appartenenti ai parchi Mincio e Oglio. L’accordo che, come confermano i sindaci coinvolti, dovrebbe essere firmato entro la fine del mese, ha l’obiettivo di riqualificare e rilanciare le aree verdi, i luoghi di ritrovo e gli ambienti sportivi presenti nei territori sopraccitati. Questo nuovo percorso collaborativo che le amministrazioni intendono portare a compimento, si comporrà di innumerevoli stadi volti alla promozione degli spazi comuni: primo tra tutti sarà il bando di riqualificazione urbana, mirato agli ambienti sportivi a cui i tre enti in associazione si candideranno presentando un progetto in comune. «Il bando a cui parteciperemo – spiega il sindaco di Castellucchio, Romano Monicelli – prevede la candidatura di singoli comuni composti da almeno 15 mila abitanti, e nel caso in cui sono si raggiungesse questo numero, come è successo a noi, la candidatura di comuni in associazione. Ciononostante, – continua il primo cittadino – voglio specificare che questa gara, sarà la prima di tante altre ed ogni comune lavorerà su un ambito del progetto diverso».

Dopo l’approvazione in consiglio comunale del testo di convenzione gli enti procederanno con la ratifica e la successiva iscrizione al bando per la riqualificazione degli ambienti sportivi.