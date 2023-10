Castellucchio – Un fucile storico in dono al museo delle armi “Baboni”

CASTELLUCCHIO Tra orgoglio ed emozione si è svolta ieri nelle del museo delle armi storiche “Fosco Baboni” di Castellucchio la cerimonia di consegna di un fucile Vetterli che dal 1870 al termine della Prima Guerra Mondiale è stato “testimone” dell’evoluzione compiuta dal nostro Paese. Un reperto che per la sua importanza storica va ad arricchire una collezione che già annovera armi di varie epoche e che in parte sono derivanti dalla collezione di Fosco Baboni ed oggi sono parte integrante dell’esposizione allestita nelle sale della Torre Civica.

Il fucile in questione, confiscato dagli agenti della Polizia ad un privato, è stato donato al museo castellucchiese dalla Questura di Mantova e per l’appunto ieri è avvenuta la consegna dalle mani della dirigente del Pas, Elena Gola. Ad accogliere il prezioso cimelio vi erano il sindaco di Castellucchio, Romano Monicelli, il suo vice Silvano Lini, e gli assessori Rita Dallolio e Pierpaolo Pizzi e il curatore e conservatore del museo, nonché esperto balistico giudiziario e di armi antiche e moderne, Alberto Riccadonna. Prima di ogni cosa nel corso della cerimonia è stata ribadita una rinnovata attenzione da parte delle forze di Polizia agli aspetti culturali che un’arma può evocare . In questa occasione il reperto rinvenuto è stato messo a disposizione di un museo perché possa essere una testimonianza concreta, soprattutto per le nuove generazioni, di un momento di grande valore, umano, sociale, storico e culturale, quale la nascita dell’Italia.

L’arma fabbricata nel 1870 è da considerarsi un importante reperto storico in quanto è stato adottato dalle forze militari del Regno d’Italia all’indomani della breccia di Porta Pia. Inoltre fu usato nelle guerre coloniali e, una volta modificato nel calibro, è stato assegnato alle milizie territoriali durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo aver visionato quanto esposto nelle sale del museo è stato ricordato da parte del sindaco, Romano Monicelli, e dell’assessore alla cultura, Rita Dallolio, che venerdì mattina alle 10 al Teatro Soms si terrà la presentazione del catalogo delle armi presenti nelle varie bacheche realizzato da Alberto Riccadonna.