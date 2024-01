Distretti del commercio: nessuna nuova attività, ma 11 imprese hanno aderito

MANTOVA Il Comune di Mantova, a seguito dell’assegnazione del contributo nell’ambito della misura “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”, ha emanato a giugno 2023 un apposito bando, in ottemperanza alle linee guida di Regione Lombardia, che stabilivano parametri specifici, finalizzato ad assegnare contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande e prestazione di servizi alla persona, utilizzando, non solo, le risorse assegnate dalla Regione, pari ad 72.072,06 euro, ma investendo ulteriori somme del Bilancio Comunale che hanno permesso di avere una dotazione finanziaria pari ad 150.000 euro. L’Amministrazione Comunale, oltre ad averci creduto sin dall’inizio predisponendo una progettualità pilota su Corso Umberto, ha previsto tra le spese ammissibili i canoni di affitto, somme utili per garantire il cofinanziamento degli investimenti, e stilato una griglia di valutazione che assegnasse premialità all’insediamento di nuove imprese nell’area oggetto dell’intervento di riqualificazione. Al fine di garantire alle aziende maggiore supporto per la candidatura, servizio dedicato attraverso la figura del Manager del Distretto, è stata prevista una proroga della scadenza del bando al 30 novembre 2023, avviando, parallelamente, una concertazione, con apposita nota esplicativa, con tutte le Agenzie Immobiliari presenti sul territorio, con gli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Commercialistici e degli Esperti Contabili e con il Collegio dei Geometri, al fine di promuovere la presente opportunità di finanziamento in grado di rappresentare uno strumento utile per riconoscere risorse finanziarie destinate al miglioramento e allo sviluppo degli esercizi commerciali o all’avvio di nuove attività. Si evidenzia, al consigliere Baschieri, che alla data odierna sono pervenute domande da parte di 11 imprese che risultano essere assegnatarie di un contributo complessivo pari ad 84.659,82 euro, permettendo al Comune di Mantova di impegnare tutte le risorse, destinate per la presente azione, di Regione Lombardia.

L’ Ente, durante la cabina di regia del 12 gennaio 2024, ha chiesto a tutte le Associazioni di categoria, con cui è stato condiviso il bando iniziale, di inviare possibili osservazioni da apportare in una nuova misura che possa incentivare l’insediamento di nuove imprese.

Parallelamente è necessario rimarcare che il Distretto Urbano del Commercio, grazie all’attività svolta dal Manager di Distretto, ha garantito anche per il 2024 la possibilità di avere aliquote agevolate e ridotte, da applicare ai proprietari per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 “Negozi e botteghe”, al fine di promuovere l’apertura di nuove imprese, azione messa in campo dal Comune di Mantova dal 2020 e di cui seguirà comunicazione specifica.

In merito al valore aggiunto di Abstract, manager di tutti i Distretti della Provincia di Mantova, di cui ha seguito la stesura dei rispettivi programmi di intervento, si ritiene opportuno rimarcare che la società ha assunto il ruolo di Manager di Distretto a maggio 2023 e, da quella data, ha avviato un’attività di concertazione con tutti gli stakeholder coinvolti, di sensibilizzazione e di promozione delle misure, di regia e di monitoraggio delle azioni previste nel programma di intervento, stilato nel 2022 dal precedente manager di Distretto, e, parallelamente, di programmazione di future progettualità in una visione Provinciale.

Abstract intende proporre, come attuato in tutti i Distretti, una visione d’insieme in cui emerga l’importanza del Duc quale soggetto catalizzatore di tutte le progettualità che possono apportare benefici al tessuto commerciale, mettendo a sistema anche altre opportunità di finanziamento, come recentemente accaduto sul Bando Strutture Ricettive di Regione Lombardia – dotazione finanziaria 30.000.000 euro – che ha assegnato alla Provincia di Mantova 450.000 euro, di cui 200.000 euro ottenuti per una progettualità stilata e seguita dalla società Abstract.