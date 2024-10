Dopo lo stop degli ultimi anni, Gonzaga ha di nuovo una Pro loco

GONZAGA – Per la nuova associazione gonzaghese “Pro Go” il ghiaccio è stato rotto, grazie infatti al successo dei tre giorni della sagra della polenta che ha visto la partecipazione di circa mille partecipanti. Ora è nell’obiettivo della nuova Pro loco pensare alla programmazione dei prossimi eventi e promuovere così le attività ricreative nel capoluogo e nelle sue frazioni.

«È innegabile che Gonzaga sia molto attiva dal punto di vista culturale con un programma che ci invidiano i Comuni limitrofi, ma potrebbe fare di più dal punto di vista ricreativo – spiega la presidente dell’associazione Monica Battisti -. Il paese di Gonzaga è infatti caratterizzato da un grande numero di associazioni attive, ben 46 fra quelle ambientali, culturali, educative e sportive, per citarne solo alcune. Il calendario eventi di Gonzaga è quindi ricco, ma punta a target molto diversi, generando opinioni negative e l’idea generale che manchino sempre di più manifestazioni che possano essere adatte a tutti. In tanti ci dicono che a Gonzaga non c’è mai nulla, non è vero e lo sappiamo, ma dobbiamo fare ancora di più e soprattutto dobbiamo essere più bravi a promuovere le iniziative già all’attivo», prosegue il presidente Battisti.

L’obiettivo di Pro Go, che si è dimostrato essere raggiungibile durante la sagra della polenta grazie all’unione delle associazioni e allora loro sinergia, continuerà ad essere perseguito con l’organizzazione di nuovi eventi, con l’appoggio dell’Amministrazione comunale e quello dei giovani volontari.

«Avere l’Amministrazione e l’ufficio cultura dalla nostra parte ci conforta, il sindaco Elisabetta Galeotti e l’assessore Claudio Terzi hanno dimostrato fin da subito il loro appoggio. Il prossimo evento in calendario sarà GonzagAtavola, che si terrà il primo dicembre e che vedrà coinvolti tutte le associazioni che hanno dimostrato interesse, in particolare l’associazione dei giovani, Oltrepossible. Pensiamo infatti che i giovani siano un patrimonio incredibile per un paese e crediamo, e speriamo, che essere al loro fianco ci permetterà di organizzare una bellissima giornata di festa», conclude il presidente.

Ad affiancare Monica Battisti ci sono anche i consiglieri Roberta Gatti, Luca Prandini, Giovanni Pacchioni, Stefano Arioli ed Adriano Anselmi, la tesoriera Rosanna Nosari, il segretario Luigi Semeghini e il vicepresidente Giovanni Sala che, dopo aver raggiunto la pensione ed essere, quindi, uscito da Fiera Millenaria, ha deciso di impegnarsi nuovamente per Gonzaga, con l’obiettivo di richiamare il paese anche al di fuori dei suoi confini, puntando sulla comunicazione e sulla creazione di un punto di riferimento che coinvolga tutti.