Area camper e open city a Sabbioneta, l’ufficio tecnico potenzia l’organico

SABBIONETA – Il progetto Open City, da concludere entro il 30 giugno del 2026, poi quello per il nuovo asilo di Villa Pasquali, l'attuazione del percorso pedonale attorno alle mura, previo reperimento dei fondi necessari, la realizzazione di una nuova area camper attrezzata e il completamento della riqualificazione del centro sportivo di Vigoreto, attraverso la realizzazione del secondo lotto di lavori: sono tantissimi gli obiettivi che l'amministrazione di Sabbioneta, guidata dal sindaco Marco Pasquali , intende portare a termine. Per fare ciò, dall'anno prossimo il Comune metterà a disposizione un nuovo professionista a supporto dell'Ufficio Tecnico municipale. Al momento, oltre alla responsabile Raffaella Argenti, l'ufficio dispone di un architetto junior assunto part-time per 18 ore la settimana, che è stato delegato a gestire le pratiche edilizie e il front-office col pubblico. Forze insufficienti a coprire la gestione ordinaria dei servizi e soprattutto la conclusione delle procedure più complesse, che riguardano soprattutto i progetti finanziati coi fondi europei.