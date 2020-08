Fondi dalla Regione, lavori da 120mila euro per le scuole

VIADANA – Ulteriori interventi manutentivi a beneficio delle scuole viadanesi grazie alle risorse destinate dal Pirellone per questo specifico ambito. L’assessore all’istruzione Ilaria Zucchini entra nel dettaglio: «Il Comune ha ottenuto un contributo a fondo perduto da Regione Lombardia dopo l’approvazione da parte del consiglio regionale della legge n.9 (con cui Regione Lombardia stanzia 3miliardi di euro per la ripresa economica), a seguito dell’emergenza causata dal Covid-19. L’importo ottenuto è di 700mila euro. Di questa somma – precisa il componente dell’amministrazione viadanese – una parte pari a 120mila euro è stata destinata alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento al protocollo di sicurezza alle linee guida 0-6 anni e alle indicazioni del dirigente scolastico e all’Rspp dell’istituto “Parazzi”.

«Numerose le migliorie in arrivo che saranno concentrate in due edifici dell’istituto, la scuola dell’infanzia di Cicognara situata in via Tassoni e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Viadana. L’importo complessivo dei lavori per questi interventi di adeguamento è di 120mila euro: “«li interventi in oggetto – prosegue – sono di riparazione di criticità dovute all’età e all’usura degli immobili causate da carbonatazione delle strutture in calcestruzzo armato della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Parazzi” e di infiltrazione dal tetto e dagli scarichi ma anche di ottimizzazione degli spazi con la creazione di un nuovo archivio e di creazione di nuovi percorsi e sistemazioni esterne nelle scuole dell’infanzia dell’istituto, al fine di ridurre i rischi da contagio tra i bambini e permettere le migliori condizioni per l’attività all’aperto».

Interventi saranno realizzati «il più presto possibile stante l’urgenza di averli ultimati o prima dell’apertura delle scuole o nel tempo appena successivo al fine di evitare interferenze e garantire le migliori condizioni possibili alle scuole». (l.c.)