Letizia Moratti la candidata del Terzo polo alle regionali in Lombardia

MILANO – Se fino ad ora era ufficioso da oggi è ufficiale, Letizia Moratti si candidata alle regionali in Lombardia con il Terzo Polo. “Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi – fa sapere Moratti in una nota – ho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia. Inizia oggi un nuovo appassionante cammino per dare le risposte che la Lombardia merita – ha aggiunto -. Si tratta di una collaborazione sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo Polo, ampiamente aperta all’adesione di tutti gli interlocutori politici, culturali, del terzo settore e delle associazioni, con i quali realizzeremo interessanti e positivi confronti per la costruzione di una coalizione vincente”.