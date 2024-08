Trovati i ladri ventenni autori di otto furti al confine con il Mantovano

MANTOVA Al termine di mesi di indagini, i carabinieri della stazione di Roncanova di Gazzo Veronese sono riusciti a individuare i due ladri ventenni autori di otto episodi tra furti o tentati furti nella Bassa veronese al confine con il Mantovano. I militari dell’Arma sono riusciti a identificare e bloccare due giovani malviventi, rispettivamente classe 2002 e 2003 e residenti nel Veronese perché ritenuti responsabili di otto furti avvenuti tra dicembre 2023 e gennaio 2024 tra Cerea, Casaleone, Sanguinetto e Gazzo Veronese. Per i due ventenni, di cui uno si trovava già in carcere per altra causa, è scattata un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Verona, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nello specifico, i due giovani si sarebbero macchiati di numerosi furti, tentati o consumati, in abitazione o nei confronti di veicoli. Dalle indagini è emerso che i due soggetti si introducevano all’interno delle abitazioni, capannoni o altro tipo di immobile, forzandone la porta di accesso, rubando poi denaro e beni vari, allontanandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. L’indagine, condotta dai carabinieri della Stazione di Roncanova con metodi tradizionali ha consentito di raccogliere importanti e gravi elementi di prova nei confronti degli indagati, tanto che l’Autorità giudiziaria scaligera ha richiesto e ottenuto da parte del Gip del Tribunale di Verona una misura cautelare personale detentiva. (m.v.9