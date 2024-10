MANTOVA Le farmacie comunali di Mantova ampliano il loro impegno verso i cittadini. A partire da oggi, la farmacia Gramsci sarà aperta dalle 7:30 alle 21 dal lunedì al venerdì, e dalle 8:30 alle 19:30 nei giorni festivi. Una misura, come spiegato dal presidente di Farmacie Mantovane, Vinicio Fiorani, volta a facilitare l’accesso: «Abbiamo esteso l’orario per consentire a chi lavora di recarsi in farmacia prima o dopo il turno. In questo modo rispondiamo alle esigenze di una clientela sempre più varia e flessibile nei tempi». Accanto a questa novità, è stato presentato un bilancio positivo per il 2023, delle farmacie comunali di Aspef “Gramsci” e “Due Pini”, con un utile complessivo di 367.120 euro. «Il risultato economico – ha aggiunto Fiorani – ci permette di reinvestire gli utili in servizi sociali a favore dell’ASPEF, garantendo un sostegno concreto al welfare cittadino». Il sindaco Mattia Palazzi ha sottolineato l’importanza di questo risultato per la comunità: «Le farmacie comunali sono sempre più luoghi di prossimità, dove il fatturato viene reinvestito a favore dei cittadini. Grazie a questi utili, abbiamo potuto evitare l’aumento delle rette delle case di riposo, offrendo un sollievo alle famiglie più fragili». Presenti alla conferenza anche Lorenza Malacarne, direttore generale di ASPEF, e Alessandra Centineo, direttore della farmacia Due Pini. La farmacia Gramsci, sotto la direzione di Annalaura Mazzone, ha visto un potenziamento significativo dei servizi. «Abbiamo ampliato la nostra offerta con nuovi servizi di telemedicina e autoanalisi – parole di Mazzone –. Oggi possiamo fornire ai clienti esami come l’holter cardiaco e pressorio, l’ECG, e lo screening per il melanoma, con referti disponibili in tempi rapidi». Tra i servizi offerti dalla farmacia Gramsci ci sono anche l’analisi del capello e il test dell’udito, oltre alla consulenza nutrizionale. Non mancano i servizi di autoanalisi, con cui i cittadini possono monitorare i livelli di colesterolo, glicemia, ematocrito, acido urico, acido lattico e enzimi epatici. La farmacia gestisce anche le prenotazioni Cup e il pagamento dei ticket sanitari. Ma le novità non finiscono qui: entro i prossimi due mesi verranno attivati il servizio di consegna farmaci a domicilio, il servizio vaccini e l’assistenza infermieristica domiciliare. «A novembre, partirà il servizio di vaccinazione antinfluenzale», ha concluso Mazzone. L’aumento dei servizi è accompagnato da una crescita occupazionale: il personale è passato da 9 a 14 farmacisti, di cui 11 donne, tutti a tempo indeterminato. Antonia Bersellini Baroni