Guidizzolo ospita la 18ª edizione di “Orticoltura in Campo”

GUIDIZZOLO “Orticoltura in Campo”, importante evento giunto alla sua 18ª edizione, ritorna da oggi mercoledì 24 gennaio a venerdì 26 gennaio nell’azienda Ferrari Growtech di Guidizzolo.

L’idea nasce da tre aziende fondatrici: Ferrari Growtech, Idromeccanica Lucchini e Gremizzi Vivai. La loro volontà era quella di aprire le porte dei loro stabilimenti ai clienti. All’epoca si trattava dei primissimi esperimenti di “open house”, volti a mostrare ai visitatori dove venivano prodotte le attrezzature agricole che già conoscevano sul campo. La precedente edizione, datata gennaio 2020, è stata il punto di incontro di oltre 3.300 professionisti provenienti da quaranta Paesi diversi. Si tratta di un evento che attira visitatori altamente qualificati, poiché gli inviti sono generati principalmente da un database che comprende agricoltori e rivenditori selezionati.

«Siamo partiti con i piccoli passi come sempre accade agli imprenditori abituati al fare più che al dire – dichiara Francesco Ferrari, uno dei titolari della Ferrari Growtech presentando la manifestazione – oggi possiamo dire di aver vinto questa sfida e siamo orgogliosi di rappresentare il Made in Mantua e non solo con oltre 50 aziende coinvolte e quasi 5.000 visitatori attesi». Per coinvolgere e incuriosire il maggior numero possibile di persone, si è deciso di puntare sulle dimostrazioni in campo, ovvero di mostrare le macchine al lavoro. Le tre aziende hanno inoltre deciso di organizzare l’evento in un periodo dell’anno in cui gli agricoltori sono tradizionalmente meno impegnati: l’inverno. Per raggiungere questo obiettivo e superare il problema delle condizioni meteorologiche potenzialmente sfavorevoli, è stata installata una serra a più campate nelle vicinanze dello stabilimento Ferrari.

«Un’altra caratteristica unica nel suo genere è proprio quella di essere riusciti a far ragionare gli espositori in una logica di filiera – aggiunge Francesco Ferrari – noi imprenditori siamo individualisti per natura ma se si mettono insieme i punti di forza si riescono anche a superare le debolezze e ci si presenta più forti sul mercato. Tra l’altro la condivisione dei contatti dei visitatori consente di sviluppare un’attività commerciale molto efficace e a 360 gradi».

Orticoltura Tecnica in Campo è un progetto di filiera completo che parte dalle varietà di sementi per arrivare alla loro genetica. Tecnologie vivaistiche: serre, linee di semina e tecniche di coltivazione delle piantine. Macchine per il campo aperto: livellamento del campo con il laser, preparazione di base del terreno e strumenti specifici per la semina e il trapianto di precisione. Altre dimostrazioni riguardano le tecnologie per la protezione delle piante e il diserbo intelligente. Raccolta meccanizzata e raccolta specializzata per piccoli ortaggi. GPS satellitare, carrelli elevatori telescopici e molto altro ancora. La maggior parte di queste macchine potrà essere vista in azione durante l’evento. Il programma dell’esposizione prevede una serie di dimostrazioni, ciascuna della durata di circa sette minuti. Non sono ammesse dimostrazioni simultanee per garantire che i visitatori si concentrino su ogni macchina presentata in fiera. Ogni dimostrazione sarà introdotta da un agronomo di fama nazionale, il professor Lorenzo Benvenuti dell’Università di Padova. Gli ospiti stranieri riceveranno delle cuffie per ascoltare la presentazione di ogni macchina nella loro lingua. All’interno dell’area demo, i visitatori avranno la possibilità di vedere i macchinari in esposizione statica e di parlare con i costruttori.

Nel pomeriggio, dopo una comoda pausa pranzo offerta presso la sede della Ferrari Growtech, i partecipanti potranno assistere a conferenze e seminari tematici. Alcune aziende presenteranno i loro prodotti, mentre agronomi professionisti affronteranno argomenti tecnicoorticoli di grande attualità in questo periodo storico. Nel frattempo, i visitatori avranno la possibilità di prenotare una specifica dimostrazione in campo con una delle macchine esposte durante la mattinata e approfondirne i dettagli. Tutti gli ospiti avranno l’opportunità di interagire con gli espositori per ottenere informazioni tecniche e ricevere offerte personalizzate.

Sull’edizione di oggi de la Voce di Mantova è disponibile il programma della tre giorni.