I neo 18enni di Roverbella incontrano gli amministratori comunali

ROVERBELLA – Il progetto 18Plus si è tradotto ieri a Roverbella in sala consigliare in un incontro ricco di momenti interessanti di confronto con gli amministratori locali per i giovani della classe 2005 che sono stati i protagonisti assoluti dell’iniziativa abbinata al progetto che è stato proposto in una trentina di Comuni del Mantovano.

Appuntamento coordinato dal Comune di Roverbella in collaborazione con l’Informagiovani Rete Mantovana.

«Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) – afferma il sindaco Mattia Cortesi – con i colleghi amministratoriGenny Ferro, Matteo Venturini, Filippo Nobis e Renee Cordioli, abbiamo incontrato i ragazzi annata 2005 che quest’anno compiranno i fantastici 18 anni

«Una bellissima chiacchierata – prosegue il primo cittadino roverbellese – in cui ci siamo raccontati un po’ che cosa è la politica e come impegnarsi sotto qualsiasi forma di associazionismo e non, per rendere il nostro territorio sempre migliore».

«Come capogruppo di maggioranza – ribadisce Filippo Nobis – ho sottolineato loro l’importanza delle idee, fondamentali per costruire un futuro sempre più positivo e incoraggiante. Davvero un grande grazie a tutti». Una iniziativa, insomma, tesa a dialogare con i 18enni e a presentare loro la “vita civica” che scatta con il compimento della maggiore età.