SUZZARA Un motociclista di 50 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente avvenuto lungo la Sp 50 a Suzzara. Per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Ostiglia, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto, una Bmw 750, finendo contro un muretto. L’impatto è stato particolarmente violento e per il 50enne non c’è stato niente da fare. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

+++Notizia in aggiornamento+++