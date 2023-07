Ciclismo giovanile – Volate mozzafiato a Buscoldo: Cristian Ghiroldi ingrana la sesta, Ludovico Affini profeta in patria

Buscoldo Giornata di forti emozioni ieri a Buscoldo con tre corse dedicate ai giovani, il Memorial Fabrizio Affini, Trofeo Lorenzo Capiluppi, Trofeo Alex Noleggi. La kermesse, allestita con grande passione e professionalità dall’Uc Ceresarese, con il convinto supporto della famiglia Affini, del Comune di Curtatone e del Comitato provinciale Fci, rappresentato dal vice presidente Lido Baracca, ha regalato grande spettacolo agli appassionati delle due ruote.

Al via delle tre gare, al mattino gli Allievi (un’ottantina i partenti) e al pomeriggio gli Esordienti (circa un centinaio), si sono presentati i portacolori delle formazioni più blasonate delle due categorie. Nella corsa mattutina degli Allievi le continue fughe hanno messo a dura prova la forza del gruppo, che ha lasciato strada al terzetto composto da Mattia Spotti, del Torrile, primo al traguardo; Camillo Palpi, del Pontenure, sfortunato secondo visto che nello sprint ha perso l’aggancio del pedale e non ha potuto lottare sino alla fine per la vittoria; e Alessio Fezzardi, della Feralpi Group. Ai piedi del podio, 4°, si è piazzato Federico Saccani del Mincio Chiese.

Il temporale all’ora di pranzo non ha guastato la giornata e nel pomeriggio la scena se la sono presa gli Esordienti. Volata di gruppo tra i primo anno e vittoria del mantovano Cristian Ghiroldi dell’Aspiratori Otelli. Per l’atleta virgiliano, classe 2010, bronzo tricolore di categoria a Boario, un periodo d’oro nella sua provincia contando la vittoria nella tipo-pista di Guidizzolo e l’acuto di domenica scorsa a Curtatone: sono sei i suoi successi stagionali su strada (sette i totali).

Ancora più entusiasmante si è rivelata la gara dei 2° anno, con ripetuti affondi che il gruppo per un po’ ha controllato, ma poi ha alzato bandiera bianca quando al comando si sono portati cinque atleti e tra loro anche il beniamino di casa Ludovico Affini del Mincio Chiese, giunto 3°, e il compagno di squadra Diego Frer, che si è piazzato 5°. A due giri dal termine, Umberto Vaselli, della Madignanese, ha sferrato l’attacco decisivo e si è presentato da solo sotto lo striscione d’arrivo. Nella volata per la piazza d’onore, Affini è stato battuto da Pietro Ferronato, del Cycling Team Petrucci, che si è piazzato quindi secondo.