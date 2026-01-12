La madre chiama i Carabinieri: in casa ketamina e un coltello, denunciata 17enne

Una ragazza 17nne di Pegognaga, che abita con la madre, da tempo ha posto in essere dei comportamenti vessatori e violenti nei confronti della madre.

A seguito dell’ennesimo litigio dovuto a dissidi familiari, a causa della violenza posta in essere dalla ragazza, la madre si vede costretta a chiamare i Carabinieri della Stazione di Pegognaga, che intervengono prontamente per tranquillizzare gli animi.

Saranno gli stessi Carabinieri a trovare nell’abitazione una cartina contenente 0,70 grammi di ketamina, ed un coltello della lunghezza di 9 cm, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro.

La minore è stata deferita all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacent