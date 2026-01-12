Ostiglia, viola il divieto di dimora: 45enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Ostiglia, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 45nne marocchino, residente ad Ostiglia.
La misura scaturisce a seguito delle plurime violazioni commesse dal soggetto, già destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Mantova.
Per tale motivo il Tribunale di Mantova ha disposto l’aggravamento della misura a carico del soggetto, sostituendo quella del divieto di dimora con quella più afflittiva degli arresti domiciliari.
L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso il suo domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziari