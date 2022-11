La Provincia tira a nuovo le strade, nel 2023 lavori per oltre 6 milioni

MANTOVA – Sei milioni e mezzo di euro di investimenti per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. La Provincia ha pronto il piano degli interventi per il 2023 che toccheranno un po’ tutte le zone del territorio virgiliano. Il presidente Carlo Bottani ha firmato in questi giorni i decreti di approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica.

Si parte con il progetto di fattibilità tecnica-economica per il primo lotto di interventi per il 2023 del costo complessivo di 2 milioni 531mila e 759 euro. Le strade interessate saranno la sp 59 “Viadanese”, la sp ex ss 496 “Virgiliana”, la sp 15 “Ceresara-Cavriana-Valeggio” e la 67 “Marcaria-Acquanegra”. Il progetto è finanziato per intero con fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’eventuale ribasso d’asta, a seguito dell’appalto, anche se superiore al 5%, verrà interamente utilizzato per nuovi interventi, oltre a quelli principali previsti in progetto, secondo un elenco di priorità che saranno previste nella successiva fase di stesura del progetto definitivo-esecutivo.

Via libera con decreto del presidente della Provincia anche al progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria di reparti stradali finanziati con fondi derivanti dal Decreto 9 maggio 2022 del costo complessivo di 704mila e 885 euro. Anche in questo caso lavori nel corso del 2023.

Le strade su cui si interverrà sono: sp 16 “Ceresara-Casaloldo”, sp 19 “Dei Colli”, sp 21A “Tratto di collegamento tra la sp ex ss 236 e la sp 21”, sp 50 “Ponte Borgoforte-Gonzaga-Moglia”, sp ex ss 413 “Romana”, sp ex ss 496 “Virgiliana”.

Un altro pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria sarà invece finanziato con fondi derivanti dal decreto ministeriale 123/2020 per un importo complessivo di 2 milioni 279mila e 492 euro. Nel progetto sono inserite le seguenti strade: sp “Calvatone-Volta mantovana”, sp ex ss 62 “Della Cisa”, sp 15 “Ceresara-Cavriana-Valeggio”, sp 50 “Ponte Borgoforte-Gonzaga-Moglia”, sp 56 “Borgoforte- Marcaria”, sp 34 “Ferrarese”, sp 36 “Ghisione-Magnacavallo-Sermide”, sp 33 “Roncoferraro-ponte San Benedetto Po” e infine la provinciale 30 “Mantova-Roncoferraro-Villimpenta”.

Infine via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di manutenzione con fondi provenienti da sanzioni da autovelox: come noto infatti l’importo di tali sanzioni va suddiviso a metà tra l’ente proprietario della strada (Provincia) e l’ente accertatore (Comune, proprietario del velox). I fondi così derivanti vanno usati per la manutenzione delle strade.

In tal senso i Comuni che beneficeranno di tale denaro sono Marcaria, Gazoldo degli Ippoliti, Casalromano, Suzzara, Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Borgo Mantovano, Curtatone, Casaloldo, Porto Mantovano, Pegognaga, Roncoferraro, Castiglione delle Stiviere che hanno versato complessivamente 899mila e 861 euro.