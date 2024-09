Le scarpe sinistre di Devincenzi donate ai feriti di guerra

CASALMAGGIORE – Dopo il tour svoltosi nel luglio 2022 in Islanda – da cui è stato tratto il docufilm “La mia Islanda su di un pedale” – il giro in sella alla sua bici in Scandinavia nell’estate 2023 e l’avventura on the road negli States nel 2024, l’atleta paralimpico e coach motivazionale Andrea Devicenzi si conferma (ancora una volta) anche campione di solidarietà. Nei giorni scorsi, sui propri canali social il ciclista casalasco ha condiviso un post per portare un piccolo aiuto alla popolazione Ucraina. «Quello che sembrava solo un gesto semplice – ha dichiarato Devicenzi – si è trasformato in qualcosa di incredibile. Lo scorso 4 settembre ho condiviso un post con la foto di nove scarpe sinistre, per me inutilizzabili ma con la speranza che potessero trovare una nuova vita. Beh, oggi sono diventate 12 e stanno per fare un viaggio che non avrei mai immaginato». Un merito condivisibile con gli iscritti alla nutrita community dell’atleta di Casalmaggiore. «La scorsa settimana – ha proseguito – Ornella Pozzoni che mi segue sulla mia pagina Facebook mi ha chiamato con una proposta che mi ha colto di sorpresa: inviare le scarpe in Ucraina, dove, a causa della guerra e delle mine, ci sono molte persone amputate che potrebbero averne bisogno. Non ci ho pensato due volte, così ho immediatamente preparato il pacco e oggi, grazie all’organizzazione del Rotary International, queste scarpe partiranno per portare aiuto e speranza.️ Sono profondamente grato – ha sottolineato Devicenzi rivolgendosi agli iscritti ai propri canali social – che questo progetto sia nato dalla nostra rete, da chi mi supportata ogni giorno rendendo possibile un gesto di solidarietà che va oltre ogni confine».