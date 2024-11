Work in progress a Castiglione: lavori in corso sugli edifici comunali

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Semaforo verde per molti interventi di riqualificazione che interessano edifici comunali a Castiglione. Ad entrare nel merito è l’assessore ai lavori pubblici Andrea Dara (in foto): «Stiamo operando, in particolar modo, su coperture e tetti di immobili di proprietà dell’ente. Il tutto con finanziamenti da parte del Comune. Cantiere in corso per la farmacia in piazza San Luigi con rinnovo e rifacimento del tetto, della facciata esterna e tinteggiatura finale per un importo pari a 115 mila euro. Gli interventi sono cominciati già da un po’ e dovrebbero concludersi poco prima di Natale». Poi, focus sul centro anziani: «Anche per questo complesso, rifacimento totale del tetto con coibentazione dello stesso e riqualificazione delle facciate, più tinteggiatura esterna, e del contro soffitto del primo piano e del salone dove si riuniscono gli ospiti per le loro attività sociali. Fine lavori prevista per l’inizio del nuovo anno. Anche se abbiamo chiesto uno sforzo alla ditta che se ne sta occupando, affinché il tutto sia reso agibile il prima possibile», sottolinea il vice sindaco Dara. Che poi aggiunge: «Altri interventi sono entrati nel vivo in via Maestri del Lavoro, per quel che concerne lo stabile dove hanno sede l’ufficio del lavoro, il centro cottura pasti ed il magazzino comunale. Il costo complessivo è di 270mila euro ed il tutto dovrebbe terminare entro fine marzo. In più, c’è la scuola Rodari: già stanziati 257 mila euro per il rifacimento della copertura, la coibentazione della stessa e la sostituzione completa dei serramenti, per efficientare al meglio la struttura dal punto di vista energetico. Il cantiere, però, aprirà i battenti da giugno 2025». (amc(