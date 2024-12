Maltempo: chiamate ai vigili del fuoco per alberi caduti sulla carreggiata in molti comuni del Mantovano

MANTOVA – Il maltempo sta imperversando in tutta la provincia di Mantova rovinando l’Immacolata, oggi 8 dicembre. La pioggia, che cade da ore, e il forte vento stanno causando disagi e diversi danni su tutto il territorio. Molte le chiamate ai vigili del fuoco che stanno intervenendo per alberi caduti o pericolanti in alcune zone della provincia come a Suzzara, Quingentole, Ostiglia, Goito, Gazzo Bigarello, Castel d’Ario, Porto Mantovano e San Benedetto Po. A San Benedetto Po i vigili del fuoco sono stati al lavoro anche per mettere in sicurezza un palo Telecom pericolante e quindi pericoloso per la viabilità.