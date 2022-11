Maquillage in vista per il centro storico di Sarginesco

SARGINESCO (Castellucchio) – L’anno nuovo porterà una risistemazione generale per il centro storico di Sarginesco, nel Comune di Castellucchio: entro fine 2022 l’amministrazione conta di fare partire un doppio intervento in partnership che renderà più efficiente la viabilità e soprattutto l’illuminazione pubblica. Il tutto per un investimento che – per l’ente comunale – sarà di 50mila euro.

Come ci ha spiegato il sindaco Romano Monicelli, l’amministrazione castellucchiese ha trovato un accordo con Enel, su proposta dell’ente fornitore di energia elettrica, per una risistemazione dell’illuminazione pubblica: «La parte più consistente dell’intervento – afferma il primo cittadino – sarà eseguita da Enel e prevede l’interramento di numerosi collegamenti aerei e interventi sulle centraline. Per quanto ci concerne noi lavoreremo sui punti luce in modo da ottenere un efficientamento degli stessi a tutto vantaggio dell’illuminazione generale nel paese».

Parallelamente a quello sull’illuminazione pubblica il Comune interverrà anche sui tratti adiacenti le abitazioni di via Pilone e via Borghetto, anche in questo caso con un intervento in partnership con il comune di Rodigo che concorrerà alle spese per la sua parte: «Il nostro obiettivo – ha concluso Monicelli – è quello di fare partire i lavori entro la fine dell’anno e siamo convinti che riusciremo in quanto ci siamo proposti».