Marocchino 18enne dalla comunità al carcere

MANTOVA Nella giornata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Marcaria sono intervenuti presso la comunità “San Bartolomeo” per notificare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di un ragazzo marocchino, classe 2002, affidato presso la struttura.

L’ordinanza prevedeva un aggravamento della misura cautelare di collocamento in comunità a quella appunto in carcere, e scaturiva da reati contro il patrimonio, commessi dal ragazzo nel mese di gennaio quando era ancora minorenne.

Il ragazzo, dopo le formalità di rito eseguite presso la Stazione Carabinieri di Marcaria, è stato quindi accompagnato dai militari presso la casa circondariale dei minori di Milano, l’istituto penale per minorenni Beccaria.