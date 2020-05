Maxi-rogo di rotaballe a Quistello. E’ il secondo caso in zona in meno di 24 ore

QUISTELLO Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri in un’azienda agricola in via Ruberta a Quistello. Le fiamme hanno distrutto delle rotoballe di fieno che erano stipate sotto un capannone che ha subito danni molto gravi. L’allarme è scattato verso le 23 di ieri. Le squadre di vigili del fuoco intervenute hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio e alle 12 di oggi erano ancora sul posto per le operazioni di smassamento. Ancora da accertare le cause dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. L’azienda agricola interessata si trova lungo la strada che collega Quistello a Bondanelo di Moglia. Proprio a Bondanello ieri mattina si è verificato un incendio dalle proporzioni molto simili.